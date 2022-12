Am Donnerstagmorgen wurde zwischen 9 und 10.40 Uhr in eine Wohnung in der Langentalstraße eingebrochen, deren Bewohner nicht zuhause waren. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen, die Räume wurden durchwühlt und 650 Euro Bargeld wurden gestohlen. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332 9760.