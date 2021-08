Ein bislang Unbekannter ist zwischen Freitag- und Montagabend in eine Wohnung in der Ehrlichstraße eingebrochen. Laut Polizei gelang der Täter über einen an der Rückseite des Hauses liegenden Balkon in rund vier Metern Höhe in die Wohnung. Auf dem Balkon drückte der Einbrecher einen Rollladen nach oben und schlug ein Loch in die gläserne Balkontür. Gestohlen wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06332 9760.