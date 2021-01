Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bergstraße in Rieschweiler bittet die Polizei um Hinweise.

Unbekannte Täter schlugen auf der Rückseite ein Fenster ein, nachdem sie erfolglos versucht hatten, die Terrassentür aufzuhebeln, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Durch das Fenster gelangten die Einbrecher in die Wohnung. „Geöffnete Türen, Schränke und Schubladen belegen, dass die Täter wohl alle Räume aufgesucht, nach derzeitigem Stand aber nichts entwendet haben“, schreibt die Polizei. Die Reparaturkosten werden auf 1000 Euro geschätzt. Wer etwas von dem Einbruch mitbekommen hat, kann sich an die Polizeiinspektion Pirmasens, Telefon 06331/520-0, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de wenden.