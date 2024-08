Unbekannte sind in der Nacht von 2. auf 3. August ins Vereinsgelände des Schwarzenbacher Obst- und Gartenbauvereins eingebrochen und haben die Vereinsflagge sowie zwei Länderflaggen − Irland und Deutschland − gestohlen. Von weiterem Diebesgut ist im Bericht der Polizei nichts erwähnt. In unmittelbarer Tatortnähe entdeckte die Polizei zudem Graffiti-Schmierereien. In beiden Fällen sucht die Homburger Polizei Zeugen, Telefon 06841 1060.