Im Neubaugebiet in der Oberen Denisstraße sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 24. März, in eine Baustelle eingebrochen. Laut Polizei wurden am Rohbau eines Wohnhauses mit einem Bolzenschneider die Vorhängeschlösser zweier Baucontainer geknackt. Aus den Containern haben die Täter einen Werkzeugkoffer mit Werkzeug und zwei Quirls gestohlen. Der Schaden soll 1000 Euro betragen.