Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Einbrecher einen Friseursalon in der Zweibrücker Lammstraße heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, sind die Unbekannten über die Gebäuderückseite gewaltsam in das Geschäft eingedrungen, wo sie große Teile der Einrichtung verwüsteten. Was alles gestohlen wurde, stehe noch nicht fest. Doch allein durch die Verwüstungen sei mindestens 30.000 Euro Sachschaden entstanden. Um von den Gästen einer benachbarten Gaststätte und von Passanten nicht bemerkt zu werden, hätten die Einbrecher die Fenster des Friseursalons von innen mit Decken zugehängt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Hinweise unter Telefon 06332 9760 beziehungsweise E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.