In Homburg haben Unbekannte am Wochenende zwischen 18. und 21. September versucht, in die Firma KFV Bickelmann an der Autobahn 8 zwischen Schwarzenacker und Wörschweiler einzubrechen. Das Unternehmen befindet sich in jenem Gebäude, das früher den Schwarzenackerer Aldi-Discounter beherbergt hatte. Nach Polizeiangaben hatten die Einbrecher sich an einem Tor an der Firmenzufahrt in der Bierbacher Straße zu schaffen gemacht. Mit diesem Unterfangen seien sie offenbar gescheitert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden von der Polizei Homburg gebeten, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.