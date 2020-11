Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus in Zweibrücken eingebrochen und hat eine Playstation gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Einbrecher mit einem Stein das Badezimmerfenster eines 23-jährigen Mieters eingeschlagen und ist wohl über einen Außengrill und das Vordach durch das zerbrochene Fenster in die Wohnung gelangt. Dort entwendete er die Playstation im Wert von 400 Euro und verschwand wieder.