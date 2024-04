Ein Unbekannter versuchte am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in ein Haus in der Hofenfelsstraße einzubrechen. Laut Polizei betrat der Mann das Grundstück eines Einfamilienhauses und versuchte sich mit einer Leiter, die er auf dem Grundstück vorfand, Zutritt über den Balkon zu verschaffen. Ein Hausbewohner bemerkte das und störte den Täter, der zu Fuß in eine unbekannte Richtung flüchtete. Laut Zeugen sieht der verhinderte Einbrecher so aus: etwa 25 Jahre alt, kräftige Statur, etwa 1,85 Meter groß, kurze Haare. Das teilt die Polizei mit, die weitere Zeugen des versuchten Einbruchs sucht, Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.