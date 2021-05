Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 4. Mai, in den Solarpark an der saarländischen Landstraße L 122 zwischen Freisen und Oberkirchen (Kreis St. Wendel) eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, hatten sie es auf die dort installierten Solarmodule abgesehen. Tatsächlich sei es den Tätern gelungen, eine größere Anzahl der Module vom Gelände zu schaffen und mitzunehmen.