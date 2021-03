Nach Angaben der Polizei erbeuteten Einbrecher am Montag eine scharfe Pistole, Modell „Walter P8“ und 400 Schuss Munition vom Kaliber neun Millimeter. Der oder die Täter drangen zwischen 13 und 17 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Kesselbachstraße ein. Dabei beschädigten sie den Schließzylinder und bogen das Abdeckblech unterhalb des Türgriffs nach oben. An der Haus- und Kellertür fanden die Beamten hingegen keine Spuren, so dass noch unklar ist, wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten. Den Tresor, in dem die Waffe lag, rissen die Täter mitsamt Dübeln aus der Wand im Schlafzimmer. Auch Schubladen und Schranktüren wurden geöffnet und der deren Inhalt teils auf dem Boden verstreut. Gestohlen wurde nur der Tresor mit der Pistole, andere Wertsachen wurden zurückgelassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens, Telefon 06331/5200, oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.