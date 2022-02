28 eingelagerte Auto-Katalysatoren wurden von Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch, 9. Februar, bei einem Einbruch in eine Autoverwertungsfirma an der Schleifmühle in Saarbrücken-Malstatt erbeutet. Laut Polizei hatten sich die Täter über das Dach einer Lagerhalle Zugang in das Gebäude verschafft. Zur Schadenshöhe liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach bittet um Hinweise unter Telefon 0681 97150.