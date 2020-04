Zwischen dem 9. und 17. April versuchten Unbekannte in die Kindertagesstätte „Papperlapapp“ in der Yorktownstraße in Ernstweiler einzubrechen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und versuchten sich so Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Nach Angaben der Polizei schafften sie das aber nicht. Jedoch entstand ein geschätzter Schaden von etwa 300 Euro. Gescheitert ist ein weiterer Einbruchsversuch am Samstag. Die Einbrecher wollten zwischen 2.15 und 2.20 Uhr die rückwärtige Tür zu einem Firmengebäude in der Maxstraße aufbrechen. Sie hinterließen einen Schaden von rund 300 Euro. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Zweibrücker Polizei unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.