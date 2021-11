Im Zeitraum zwischen 29. Oktober, 6 Uhr morgens, und Montag, 8. November, 13.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Homburg-Einöd einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die bislang unbekannten Täter Zugang zur Rückseite des Gebäudes verschafft. Dort seien sie bei ihrem Versuch gescheitert, zwei Terrassentüren und ein Fenster aufzuhebeln. Warum die Einbrecher von ihrer Tat abgelassen haben, sei derzeit unklar. Sie hätten sich mit unbekanntem Ziel davongemacht. Die Polizei in Homburg bittet um Hinweise unter Telefon 6841 1060.