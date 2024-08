Ein Unbekannter ist im Homburger Stadtteil Erbach in ein Haus eingebrochen und hat einen hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hat der Täter eine Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite eines Mehrparteienhauses in der Dürerstraße eingeschlagen und sich so Zugang zu einer Wohnung im Haus verschafft. Der Täter habe die Wohnung nach Wertsachen durchsucht und sei danach geflüchtet. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2500 Euro. Der Einbruch soll zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag passiert sein. Die Polizeiinspektion Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.