Einbrecher sind am 18. oder 19. Juni über das Tor zum Tribüneneingang Block A/B des Neunkircher Ellenfeldstadions geklettert. Laut Polizei gelangten sie über die Tribüne im Block B in einen Imbissstand. Dessen Inneres verschmierten sie mit Mayonnaise; dazu bedienten sie sich an allerlei dort gelagerten Getränken. Eine Propangasflasche wurde gestohlen. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.