Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 8. Dezember, in die Fischerhütte am Ortsrand von Gersheim-Reinheim eingebrochen. Die Fischerhütte neben dem Europäischen Kulturpark steht außerhalb der Ortslage hart an der Staatsgrenze nach Frankreich. Wie sich die Täter Zugang in das Haus verschafft haben, ist der Polizei nicht bekannt. Gestohlen wurde ein Elektrowerkzeug. Außerdem haben die Täter mehrere Arbeitsgerätschaften beschädigt, indem sie deren Elektrokabel durchtrennten. Um Zeugenhinweise bittet die Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841/1060.