Unbekannte sind am Mittwochmorgen in Zweibrücken vor 8 Uhr in eine kieferorthopädische Praxis in der Hauptstraße 100 eingebrochen. Laut Polizei haben sie dafür die Eingangstür eingetreten. In der Praxis wurde aus einer nicht verschlossenen Geldkassette ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen. Eine Zeugin habe einen Mann beim Verlassen der Arztpraxis beobachtet. Der Unbekannte soll etwa 1,90 Meter groß sein und kurze graue Haare sowie eine „ovale Kopfform“ haben. Er trug verwaschene blaue Jeans und ein graues T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter Telefon 06332 9760 beziehungsweise E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.