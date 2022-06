Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag, 21. Juni, versucht, in die Lagerhalle einer Recyclingfirma in der Schlachthofstraße einzubrechen. Die Polizei meldet, der Täter habe gegen 2.15 Uhr mit Werkzeug die Wellblechverkleidung der Halle geknackt. Dies habe einen Alarm ausgelöst, den eine Sicherheitsfirma an die Polizei weiterleitete. Als diese am Tatort vorfuhr, sei der Einbrecher bereits geflüchtet. Die Ermittler glauben, dass er bei seinem Treiben gestört wurde. Bei seiner überstürzten Flucht habe der Täter aber einige persönliche Gegenstände zurückgelassen, die Hinweise auf seine Identität liefern könnten.