Am Freitagabend ist in Bottenbach der Versuch eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Pirmasenser Straße gescheitert. Laut Polizei wollten die Täter gegen 21 Uhr ein Fenster aufhebeln, um in das Haus eindringen zu können. Dabei löste die Alarmanlage aus. Nachbarn wurden aufmerksam; die Einbrecher flüchteten. Die Polizei in Pirmasens bittet um Hinweise unter Telefon 06331 520-0. Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es hier.