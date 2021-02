Am Samstag zwischen 17.30 und 21.06 Uhr wurde in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Rothenberg eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte das Küchenfenster auf, um ins Haus zu kommen. Dort durchwühlte er alle Räume, was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Am Tatort fand die Polizei ein Haar und eine Blutspur, die vermutlich vom Täter stammen. Die Polizei Zweibrücken bittet unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de um Hinweise.