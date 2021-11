Am Samstag zwischen 19 und 22.15 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Erbacher Tiergartenstraße eingebrochen. Laut Polizei kam der Täter durch ein auf der Rückseite gekipptes Fenster in die Wohnung im Erdgeschoss. Er durchsuchte die Räume und stahl Geld, bevor er die Wohnung über den Balkon verließ. Die Polizei in Homburg nimmt unter Telefon 06841 1060 Hinweise auf den Täter entgegen.