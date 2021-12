Einbrecher suchten zwischen Heiligabend und 26. Dezember zwei Häuser in der Homburger Virchowstraße heim. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter an einem Anwesen einen Wintergarten aufzuhebeln. Als die Scheibe zerbarst, gaben die Einbrecher jedoch auf. Beim zweiten Haus kletterten sie über eine Tonne auf den Balkon im Erdgeschoss und schlugen ein Fenster ein. In der Wohnung durchwühlten die Täter Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden Gegenstände von geringem Wert. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06841 1060 entgegen.