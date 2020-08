Die Baustelle an der Autobahn bei Ixheim wurde in der Nacht zum Mittwoch offenbar erneut von spezialisierten Einbrechern heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, machten sich Unbekannte an Stahl-Baucontainern zu schaffen. Mit einer Flex schnitten sie jeweils ein Loch in die Außenwand von zwei Containern, hebelten einen weiteren auf und scheiterten beim Einbruchsversuch in einem vierten. Sie stahlen Werkzeuge im Wert von 500 Euro, einen Industriestaubsauger der Marke Hilti, zwei Handrührwerke der Marke Collomix und eine Kartuschenpresse der Marke Hilti. Durch die Beschädigungen entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen, insbesondere welche, die zum Tatzeitpunkt (Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6:45 Uhr) vielleicht abgestellte Fahrzeuge auf der Baustelle beobachtet haben: Telefon 06332 /9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de. Schon Mitte Juni war ein Baucontainer an der Autobahn mit einem Trennschleifer geöffnet und hochwertige Werkzeuge gestohlen worden. Ein Zweiter wurde aufgebrochen. Den Schaden damals bezifferte die Polizei auf 10.000 Euro.