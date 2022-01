Mehrere Armbanduhren, darunter zumindest ein Exemplar einer hochwertigen Marke, haben Diebe bei einem Einbruch in ein Haus in der Dellfelder Hauptstraße gestohlen. Laut Polizei hebelten sie zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, zwischen 18 und 6 Uhr, ein nach hinten gelegenes Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Haus. Wie viele Uhren sie mitgenommen haben, ist noch unklar. Der bisher festgestellte Schaden beträgt 2500 Euro. Die Zweibrücker Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.