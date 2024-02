Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sind Unbekannte in die Vereinsgaststätte des SV Niederauerbach im Westpfalzstadion eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und nahmen 800 Euro Bargeld und einen 400 Euro teuren Laptop mit. Das teilte die Polizei mit. Sie sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.