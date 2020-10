Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Autohaus in der Gewerbestraße eingebrochen. Laut Polizeibericht rissen die Täter gegen 1.40 Uhr einen Rollladen aus der Halterung und hebelten ein Fenster zu einem Büroraum auf. Sie durchwühlten das Büro und stahlen einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden ist mit rund 1800 Euro deutlich höher. Hinweise nimmt die Zweibrücker Polizei telefonisch (06332/9760) oder per E-Mail entgegen.