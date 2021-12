Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag, 11. Dezember, ins protestantische Homburger Pfarrhaus eingedrungen. Laut Polizei hatten die unbekannten Täter ein Fenster aufgebrochen. Gestohlen wurde offenbar nichts. In derselben Nacht kam es auch zu einem Einbruch ins Sportheim der SG Erbach. Dort sei den Tätern ein geringer Bargeldbetrag in die Hände gefallen.