Bislang Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Freitagvormittag, 10 Uhr, in den Kletterpark am Jägerburger Weiher eingebrochen. Laut Polizeibericht wurden mehrere Doppelrollen sowie ein etwa zwanzig Meter langes Textilseil gestohlen. In welche Richtung die Täter flohen, ist unbekannt. Der Schaden beträgt etwa 900 Euro. Die Homburger Polizei sucht Zeugen, Telefon 06841 1060.