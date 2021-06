Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in Rosenkopf in der Straße Im Roseneck in eine Lagerhalle ein und versuchten vermutlich, einen dort abgestellten Rennsportwagen zu entwenden.

Das Fahrzeug wurde aus der Lagerhalle geschoben, offensichtlich vergeblich versucht zu starten und letztendlich auch vor Ort zurückgelassen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.