Am Wochenende hat ein Unbekannter einen Einbruch in eine Metzgerei in der Ortsstraße in Kirrberg verübt. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die zur Straße hin gelegene Haupteingangstür der Metzgerei aufgebrochen. Aus dem Verkaufsraum stahl er verschiedene Sorten Wurst. Der Täter machte sich unerkannt aus dem Staub. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.