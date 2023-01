Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in der Gewerbestraße in Zweibrücken-Niederauerbach einen Döner-Imbisswagen aufgebrochen, der auf dem Edeka-Parkplatz unweit des Supermarkt-Eingangs steht. Wie die Polizei berichtet, wurden etwas Bargeld sowie mehrere Kartonpaletten mit Limonadengetränken gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 400 Euro geschätzt, der Sachschaden an der aufgebrochenen Imbisswagentür auf rund 1000 Euro. Unter Telefon 06332 9760 beziehungsweise pizweibruecken@polizei.rlp.de sucht die Polizeiinspektion Zweibrücken nach Zeugen des Einbruchs.