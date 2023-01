Bargeld und Schmuck im Wert von 2500 Euro haben Einbrecher am Montag in Winterbach erbuetet. Sie haben zudem hohen Sachschaden angerichtet

Am Montag zwischen 18.15 und 21.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Frühlingstraße in Winterbach ein, wie die Polizei mitteilte. Es gelang den Tätern, eine Terrassentür aufzuhebeln, nachdem Versuche an zwei weiteren Terrassentüren gescheitert waren. Die Wohnung wurde durchwühlt, und das Garagentor wurde 20 Zentimeter geöffnet. Die Garage ist über das Untergeschoss erreichbar. Gestohlen wurden ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag und Schmuck im Gesamtwert von 2500 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de entgegen nimmt.