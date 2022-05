Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 4. und 19. Mai in die Fischerhütte einer 59-Jährigen in Knopp-Labach eingebrochen. Die Hütte steht auf einem Grundstück in der Gewanne Neuwoog, in der Nähe des Kreuzhofs. Laut Polizei haben die Täter eine Seilwinde der Marke Oehlinger und ein MAN-Dieselaggregat gestohlen. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.