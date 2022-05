Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag, 12. Mai, in Homburg-Kirrberg in die Fischerhütte neben der Merburg-Ruine eingedrungen. Laut Polizei haben die Unbekannten gewaltsam Türen und Fenster aufgehebelt, um sich Zutritt in die Gaststätte zu verschaffen. Im Gastraum wurden sämtliche Schränke durchwühlt sowie Bargeld und elektronische Unterhaltungsgeräte gestohlen. Der Sachschaden werde derzeit auf 2000 Euro geschätzt. Ein aufmerksamer Spaziergänger habe den Schaden bemerkt und den Vorfall der Polizei gemeldet. Um Hinweise bittet die Polizei in Homburg unter Telefon 06841 1060.