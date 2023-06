Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen ins Verwaltungsgebäude des Saarpfalz-Kreises am Homburger Forum eingebrochen. Laut Polizei haben sie die Eingangstür zur Zulassungsstelle aufgebrochen. Im Gebäude durchwühlten die Täter mehrere Büroräume auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen dauern an. Noch ist unklar, was gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841 1060.