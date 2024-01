Übers Wochenende ist in ein Einfamilienhaus am Hieronymus-Bock-Ring in Hornbach eingebrochen worden. Wie die Polizei meldet, hat sich die Tat zwischen Freitag- und Sonntagmittag ereignet. Der oder die Einbrecher seien von der Gebäuderückseite gewaltsam über ein Fenster in die Garage und von dort über eine Zwischentür ins Wohnhaus eingedrungen. Dort durchwühlten sie alle Schränke und Behältnisse. Was alles gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Den Sachschaden am Fenster, der Zwischentür und mehreren zerstörten Lampen und Bewegungsmeldern schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, sucht Zeugen des Einbruchs.