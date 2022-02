Am frühen Samstag gegen Mitternacht drangen Einbrecher in ein Mehrparteienwohnhaus in der Böcklinstraße in Homburg-Erbach ein. Laut Polizei brachen drei Täter eine Wohnungstür auf. Nach der Tat flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Feuerbachstraße. Zeugen werden gebeten, bei der Polizei unter Telefon 06841/1060 zu melden.