In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte ins St. Ingberter Feuerwehrgerätehaus in der Kohlenstraße eingebrochen und haben einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich angerichtet. Der Einbruch passierte laut Polizei zwischen 23.30 Uhr am Sonntagabend und 7.15 Uhr am Montagmorgen. Die Einbrecher hätten Elektrowerkzeug aus den Einsatzfahrzeugen gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.