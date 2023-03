Der gut 200 Meter lange Weißdornweg zwischen der Oselbachstraße und der Ixheimer Mühlbergstraße soll im Sommer ausgebaut werden – finanziert durch wiederkehrende Beiträge.

Die Bauzeit soll etwa fünf Monate betragen. Bevor dies geschieht, sollen die Anwohner über die Art des Ausbaus befragt werden. Dies beschloss der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats am Dienstag einstimmig. Derzeit ist der Weißdornweg für Autos eine Sackgasse, die Engstelle im Übergang zur Mühlbergstraße dürfen nur Busse der 2020 eingerichteten Linie 228 passieren. Der schmale Weißdornweg bietet Richtung Tal nur einen 50 Zentimeter schmalen Gehweg. Die Straßenplaner des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) hatten drei in etwa gleich teure, gegenüber der Kostenschätzung von 2021 sogar günstigere, Ausbauvarianten erarbeitet. Nachdem eine Variante am Dienstag verworfen wurde, sollen nun zwei verbliebene Varianten – Erneuerung in der jetzigen Form mit gegenläufigem Verkehr wie bisher oder Ausbau zur Einbahnstraße mit Durchgangsverkehr zur Mühlbergstraße – mit den Anwohnern diskutiert werden. Danach soll der Bau- und Umweltausschuss beschließen. „Es sind nur 22 Anlieger am Weißdornweg, ihre Meinung sollte in unsere Entscheidung einfließen“, sagte CDU-Stadtrat Rolf Franzen. Seiner Argumentation folgte der Ausschuss. Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagte eine baldige Veranstaltung mit den Anwohnern zu. Nach Kostenschätzung des UBZ, Stand 2022, würde der Bestandsausbau rund 489.000 Euro kosten, als Einbahnstraße 491.000. 2021 waren die Kosten noch auf rund 620.000 Euro geschätzt worden.