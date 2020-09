Vier Nachwuchssportler schickt das LAZ Zweibrücken zu den heute beginnenden deutschen Meisterschaften der U18- und U20-Jugend. Los geht’s corona-bedingt, um die Veranstaltung im Frankenstadion zu entzerren, bereits heute.

Als Erste des LAZ-Quartetts muss dabei heute ab 16.45 Uhr U20-Hammerwerferin Franziska Kruber ran. Ihre Bestweite liegt in diesem Jahr bei 46,89 Meter, Top-Werferin Ester Imariagbee aus Berlin ist da ein ordentliches Stück (60,81 m) weiter. Ebenfalls heute (ab 17.20 Uhr) tritt Mittelstreckler Lars Klein zum Finale des 2000-Meter-Hindernislaufs der U18-Klasse an. Der Sohn von LAZ-Trainer Klaus Klein aus Saalstadt hatte sich mit 6:28,99 Minuten Anfang August in Gilching für die deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Am Samstag greift dann der Zweibrücker Stabhochspringer Jakob Legner ab 10.45 Uhr in Wettkampfgeschehen ein. Legner ist mit übersprungenen 4,40 Meter gelistet, wird wohl kaum in den Kampf um die Medaillen der U18-Klasse eingreifen können. Top-Athlet Luke Zenker vom TSV Bayer 04 Leverkusen hat immerhin schon 4,95 Meter übersprungen.

LAZ-Läuferin Jana Faltermann ist am Sonntag dran: Ab 11.45 Uhr stehen die Halbfinals über 100 Meter Hürden der U20-Klasse an. Einen Platz im Finale zu ergattern wird für Faltermann, die mit 14,78 Sekunden auf Rang 20 gemeldet ist, sehr schwer.