Die Zweibrücker Kaffeemühle mahlt wieder! Dort wird nicht nur schwarzes Gold zubereitet, sondern auch Musik gespielt. Der Geiger Martin Ruppert öffnet am Samstag wieder seine Türen. Im Juni gibt sich ein weltbekannter Musiker die Ehre.

Was hat Kaffee mit Musik zu tun? Beides ist Genuss. Deshalb hat der Zweibrücker Martin Ruppert, im Hauptjob Violinist am Saarländischen Staatstheater, vor fünf Jahren einfach beschlossen, diese beiden Komponenten zu vereinen. Da er selbst Musiker ist, war der Weg zu kleinen, gemütlichen Kulturveranstaltungen nicht mehr weit.

Mit der Zeit kamen immer mehr Besucher zu seiner Kaffeekultur. Das kann man aber auch umdrehen, dann wird daraus das Kulturcafé. Denn: „Die Kultur steht im Mittelpunkt. Aber die Kaffeekultur ist mir auch wichtig“, sagt er. Wer in größeren Städten studiert hat, „wird das hier vermissen“. Kaffeekultur gebe es seit rund 20 Jahren – „aber hier kommt das einfach nicht an. Und das ist so schade.“ Deshalb bietet Martin Ruppert seit 2018 besonderen Kaffeegenuss in Zweibrücken an.

Besondere Künstler

Seine Kaffeemühle bietet Platz für 60 Besucher. Die bekommen nicht einfach irgendwas zu sehen und zu hören. „Ich möchte eine gewisse Qualität bieten, die man nicht überall so einfach findet.“ Seine Kaffeemühle, betont er, ist offen für jeden. Trotzdem möchte er „etwas Besonderes bieten“. Wer sind die besonderen Künstler? „Das sind ausgezeichnete Kollegen von mir, auch mal überregionale Künstler.“ Durch seine Arbeit am Staatstheater hat er auch Kontakt zu allen möglichen Veranstaltern.

Das Programm ist bunt gemischt. „Das sind Ausstellungen, Lesungen und Konzerte – eben alle drei Sparten“, erzählt der Geiger. So war die Zweibrücker Schauspielerin und Literatin Silvia Bervingas schon oft bei ihm zu Gast, ebenso der Autor Wolfgang Ohler. Wichtig für Ruppert: Er möchte regional bleiben.

Heute: Jazz

Heute, Samstag, ab 17 Uhr werden Martin Dierssen (Gitarre und Gesang), Thomas Girard (Saxofon und Flöte) und Gitarrist und Bassist Frank Fiedler Musik in die Mühle bringen. Ihr Programm „The American Songbook“ lässt es schon erahnen: Es geht um Jazz der 20er und 30er Jahre.

Am 24. Juni kommt eine weltbekannte Band in die Kaffeemühle: Quadro Nuevo ist eine 1996 in München gegründete akustische Jazzformation. Das Quartett staubte schon einige Goldene Schallplatten ab. „Die spielen im Garten, das würde die Räumlichkeiten sprengen“, sagt der Initiator. Sonst stehen noch keine Termine für weitere Kulturabende fest.

Unregelmäßige Kulturabende

Die Kulturabende werden aber nicht regelmäßig stattfinden, denn Ruppert nimmt sich kein bestimmtes Datum vor, an dem was über die Bühne gehen soll. Er möchte sich lieber von regionalen Künstlern begeistern lassen und ihnen eine Bühne geben. Erst dann sucht er sich ein Datum aus. Das Kulturcafé hat aber regelmäßig dreimal in der Woche geöffnet – dann liegt der Fokus eben auf dem Bohnengenuss, denn auf Kunst: freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Da es bei den Kulturveranstaltungen viel Planung bedarf, schafft es Ruppert nicht, sie wöchentlich auf die Beine zu stellen. Im Advent war ein australisch-chinesischer Geiger in der Kaffeemühle: Danny Gu spielte Stücke von Paganini. Auch die Schauspielerin Silvia Bervingas war mit dem Kontrabassisten Matthias Wolf in der Vorweihnachtszeit auch schon da. Und wie war das noch mit dem Kaffee? „Es ist ein Kaffeeladen mit Ausschank“, erzählt Martin Ruppert. So fing auch alles an: „Es war die Idee, hier einen guten Kaffee zu etablieren.“

Info

Kaffeemühle, Zweibrücken, Alte Steinhauser Straße 5, Kulturveranstaltungen finden unregelmäßig statt. Infos per E-Mail an: diekaffeemuehle2018@gmail.com.