Während ihrer Frühschicht am Samstag überkam die beiden Staplerfahrer Eugen Feller (42, links) und Maciek Chorazyk (33) von Paletten Gölz in Zweibrücken die Adventsstimmung. Sie stapelten 668 Europaletten zum Weihnachtsbaum. „Wir haben das im letzten Jahr schon mal im Kleinen nur für uns gemacht, dieses Mal soll es für alle sichtbar sein, damit kommt etwas mehr Weihnachtsstimmung auf“, erzählt Feller. Bis zu 300.000 Paletten verlädt jeder der beiden pro Monat. „Wenn man jeden Tag Paletten herumfährt und stapelt, dann kommen einem schon mal solche Ideen in den Sinn“, findet der Zweibrücker Chorazyk, der seit 2013 bei dem Palettenunternehmen nahe der A8 kurz vor der saarländischen Grenze arbeitet. Die beiden Kollegen stießen mit dieser ungeplanten Eigeninitiative auf breite Zustimmung bei ihrem Chef Axel Gölz. Der 47 Jahre alte Firmeninhaber hat nicht nur die RHEINPFALZ auf das Kunstobjekt hingewiesen, sondern auch eine Werbeagentur beauftragt. Die wird den elf Meter in die Luft ragenden und frei stehenden Palettenbaum nun stimmungsvoll ausstatten. „Den beiden muss für ihre tolle Idee und die klasse Umsetzung einfach Aufmerksamkeit geschenkt werden“, betont Axel Gölz, der stolz auf den freiwilligen Einsatz seiner Mitarbeiter ist. Je nach Wetterlage, soll das Bau(m)werk in den nächsten Tagen die passende Beleuchtung bekommen. Dann ist der Paletten-Weihnachtsbaum sogar im Dunkeln zu sehen. Denn für Firmenchef Gölz ist klar: „Der Baum ist top, der bleibt natürlich bis in die erste Januarwoche stehen.“