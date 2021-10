Zweibrücken soll einen neuen Seniorenwegweiser bekommen, der älteren Menschen Tipps für die Erleichterung und Bewältigung des Alltags liefern soll. Das kündigte der neue Seniorenbeauftragte Michael Seebald am Freitag im Seniorenbeirat an.

Die Broschüre werde Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres sowohl gedruckt als auch digital auf der Internetseite der Stadt erscheinen. Michael Seebald ist Nachfolger Ulrich Kopf, der seit 1998 Seniorenbeauftragter war. Er ist seit März auch Demografiebeauftragter, und er ist im Arbeitskreis „Netzwerk Demenz“ aktiv. „Neben meiner beratenden und betreuenden Position kümmere ich mich auch um Themen der Bevölkerungsentwicklungen und der Pflegestruktur in Zweibrücken, im Hinblick auf ein Pro-Aktives Tätigwerden auf den demografischen Wandel“, zählte Seebald auf.

Als Vertreter für das „Netzwerk Demenz“ erklärten Psychiatriekoordinator Bernhard Kaduk und Cornelia Schwarz, dass sie die Arbeitsgruppe in Zukunft anders strukturieren möchten. Das Netzwerk kümmerte sich bisher um die Region Pirmasens und Zweibrücken, will sich nun aber gesondert auf Zweibrücken konzentrieren. Hierfür soll in Arbeitskreisen erörtert werden, welche Einrichtungen und Angebote zum Thema Demenz bereits bestehen und was sich die Zweibrücker wünschen. „Unser Hauptziel ist es, die Lebensqualität der Menschen mit Demenz zu steigern und die Angehörigen zu entlasten“, so Kaduk. Zu diesem Zweck soll auch eine eigene Internetseite eingerichtet werden, die über die Angebote in Zweibrücken Auskunft geben soll.

Seit Sommer „Alltagsbegleiter“ in Zweibrücken

Außerdem informierte Yvonne Diefenbach über „Die Alltagsbegleiter“, die im Sommer ebenfalls einen Standort in Zweibrücken aufgemacht haben. Das Unternehmen spezialisiere sich darauf, ältere Menschen bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen, damit sie so lange wie möglich zuhause bleiben können. Die Kosten für diese Dienstleistungen würden ab Pflegestufe 1 von der Pflegekasse übernommen, außerdem seien alle Mitarbeiter durch die Ausbildung zum Betreuungsassistent qualifiziert. „Wir halten einmal im Jahr Schulungen für die Mitarbeiter ab und haben regelmäßig Erste Hilfe Kurse“, sagte Diefenbach.