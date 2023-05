Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist SV 64 Zweibrücken bleibt in dieser Saison auf der Suche nach sich selbst. Das Feuer, das die Mannschaft in den Vorjahren gerade zu Hause immer wieder entfachen konnte, zündete am Samstag gegen den TV Offenbach zum wiederholten Male nicht richtig. Nur ein Zweibrücker verdiente sich dabei die Bestnote.

Damian Zayac, Torhüter des SV 64 Zweibrücken, war der Verzweiflung nah. Der Torwart hatte zum wiederholten Male einen Offenbacher Wurf abgewehrt, zum wiederholten Male war kein Zweibrücker