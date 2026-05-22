14 Jahre bei der SGR enden für Daniel Preuß mit einem letzten Einsatz im Abstiegskampf. Er ist sicher, dass er fußballerisch erlebt hat, was hier im Umkreis möglich ist.

In fast allen großen Stadien Deutschlands, Europas und auf der Welt gibt es diese eine Vereinsikone, die den Verein ausmacht, die gefühlt „schon immer“ bei diesem Klub kickt. Beim FC Barcelona war es Lionel Messi, beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München Thomas Müller oder bei den Roten Teufeln Olaf Marschall. Bei der Vorstellung vor dem Spiel werden sie vom Stadionsprecher mit ihrem Vornamen angekündigt, die Fans rufen lauthals den Nachnamen und versehen ihn im Nachgang häufig auch mit dem Zusatz „Fußballgott“.

Jetzt was Neues in Thaleischweiler-Fröschen

Ob Daniel Preuß ebenfalls zu den Fußballgöttern gehört, sei dahingestellt, aber einen besonderen Inventar-Status hat er bei der SG Rieschweiler jedenfalls inne. „Es ist schon komisch, nach 14 Jahren das letzte Mal für die SG Rieschweiler auf den Platz zu laufen“, sagt der 40-Jährige vor seiner Abschiedsvorstellung in der wichtigen Heimpartie (Sonntag, 15 Uhr) gegen den SV Hermersberg, bei der es für sein Team von der dicken Eiche um den Verbleib in der Landesliga West geht. Im Abstiegskampf wird der erfahrene Spielertrainer der SGR-Zweiten noch mal in der ersten Mannschaft gebraucht.

Familienvater Preuß wechselt nach der Saison zur SG Thaleischweiler-Fröschen, wird dort Spielertrainer in der C-Klasse. Große Ziele hat er aber mit seinem neuen Klub, für den er bereits zum Ende seiner Jugendzeit auflief und wo er auch seine Karriere im Herrenfußball startete. Bis hin zur Bezirksliga spielte er für Thaleischweiler-Fröschen. „Dass wir nächstes Jahr in die B-Klasse kommen, ist durch die Ligenreform jetzt schon klar. Wir wollen eine erfolgreiche Runde spielen und uns im vorderen Drittel der Tabelle etablieren“, sagt der Offensivspieler. 15 Neuzugänge bringt Preuß mit, zum Teil auch von der SG Rieschweiler. „Wir haben eine gut aufgestellte Mannschaft für die B-Klasse“, glaubt Preuß, der jedoch nicht von einem direkten Durchmarsch in die A-Klasse sprechen will, auch nicht als langfristiges Ziel.

Für den FKP auch in Oberliga und DFB-Pokal

Angefangen hatte Daniel Preuß mit dem Kicken bei den Bambini in Rieschweiler an der dicken Eiche. Vier Jahre alt war das heutige SGR-Urgestein damals gerade, als er erstmals die Fußballschuhe schnürte. Nach seiner Zeit in Thaleischweiler-Fröschen, wo er ab dem zweiten B-Jugend-Jahr spielte, wechselte er zum SV Hermersberg, wurde gleich Torschützenkönig in der Landesliga West. „Ich bin dann nach Hauenstein in die Oberliga gewechselt, da habe ich auch regelmäßig gespielt und zehn Tore geschossen“, fasst Preuß die Saison 2009/10 im Wasgaudorf zusammen. Nach einem Jahr war dann aber bereits Schluss beim SC Hauenstein, es folgte ein Wechsel zum damaligen Ligakonkurrenten FK Pirmasens. „Am Anfang habe ich noch regelmäßig gespielt, habe auch meine Tore geschossen. Danach kam dann ein Trainer, der nicht auf mich gesetzt hat“, erzählt er. Für den FKP machte er auch ein DFB-Pokal-Spiel gegen Bayer Leverkusen.

Verwandtschaft machte Preuß schließlich den Wechsel nach Rieschweiler schmackhaft. „Mir hat die Spielklasse gefallen, Rieschweiler hat damals in der Verbandsliga gespielt“, sagt der Spielertrainer der jetzigen SGR-Zweiten (A-Klasse) über seinen Wechsel im Januar 2012. Es folgten viele Jahre in der Verbandsliga mit vielen Preuß-Toren. „Ich habe das, was hier im Umkreis möglich war, fußballerisch erleben können“, ist sich die SGR-Ikone sicher. Einem jedoch trauert er ein wenig nach: Als D-Jugendlicher habe er ein Angebot von seinem Lieblingsklub, dem 1. FC Kaiserslautern, gehabt. „Es gab damals nicht so tolle Möglichkeiten wie heute. Da gab es keinen Shuttle-Service für die Jugendspieler. Meine Eltern waren berufstätig, es gab niemanden, der mich fahren konnte. Deshalb hat es nicht geklappt mit einem Wechsel“, erklärt der Elektriker. Glühender Fan blieb er dennoch: Seit 2003 ist er Mitglied, machte zahlreiche Auswärtsfahrten mit und hatte auch lange eine Dauerkarte für den „Betze“. „Es gab Jahre, da war ich bei 28 Spielen des FCK vor Ort dabei“, erinnert er sich.

Einen Wunsch hat Preuß noch zum Abschied

Nun kehrt Preuß also zu einer alten Liebe zurück. „In Thaleischweiler haben wir eine tolle Infrastruktur, ich habe tolle Co-Trainer“, erklärt Preuß, der in Rieschweiler auch zwölf Jahre dem Vereinsvorstand angehörte. „Am Anfang war ich mehr oder minder Vorstand, damit wir einen hatten. Am Ende habe ich viele Gespräche, auch mit Neuzugängen, geführt. Ich habe im März dieses Jahres aufgehört, weil ich noch mal Vater wurde. Trainer und Vorstand zusammen, das war dann nicht mehr möglich“, sagt Preuß, der selbst gar keinen Trainerschein besitzt.

Was bleibt für ihn in Rieschweiler? „Ich habe zu Tobias Weis gesagt, dass es ein großer Wunsch von mir wäre, mal die erste Mannschaft in Rieschweiler zu trainieren. Das ist auch weiter so. Und dafür gibt es für mich auch keine zeitliche Vorgabe“, stellt Preuß fest. Eine Rückkehr an die dicke Eiche scheint also möglich – irgendwann.