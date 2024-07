Seit den 1960er Jahren ist Karl Meyer im Karnevalsverein Zweibrücken aktiv. Bis heute gestaltet er die Orden samt Motto der jeweiligen Kampagne. Am Montag, 15. Juli, wird das Fasnachts-Urgestein 90 Jahre alt.

Seinen runden Geburtstag feiert der Ehrenpräsident und langjährige Präsident des Karnevalsvereins Zweibrücken (KVZ) zuhause im Ackerweg in Niederauerbach. Dabei ist er nicht alleine. Viele Verwandte, Bekannte und Freunde besuchen den körperlich und geistig noch sehr vitalen Jubilar und überbringen Glückwünsche – darunter auch sein Bruder Gottfried, der knapp zwei Jahre älter und ebenfalls noch bei guter Gesundheit ist. Offenbar sind es gute Gene, die beide bis ins hohe Alter fit halten.

Wobei Karl Meyer selbst da eine andere Erklärung hat: „Ich hann mei Lebdah was gemach“, betont er. Langeweile und Stillstand sind seine Sache nicht. „Ich habe gerne gearbeitet, war 47 Jahre beim Pörringer und nebenher künstlerisch ein wenig tätig“, skizziert er seinen früheren Alltag. Noch heute schreibt er Gedichte. Beruflich war er Fertigungsleiter in der Gießerei bei Pörringer und Schindler, im „Nebenberuf“ ist er jedoch schon rund sechs Jahrzehnte ein Fasnachter. Seit den 1960er Jahren ist er im KVZ aktiv – lange Jahre als Präsident. Seit vielen Jahren gestaltet er zudem die Fasnachtsorden der KVZ samt jeweils aktuellem Motto der Kampagne.

Mit 80 Jahren Abschied aus der Bütt genommen

Auf die Sitzungen selbst geht der ehemalige Büttenredner nicht mehr. „Das kann ich nicht – da meint man dann, man selbst würde es besser machen. Deshalb gehe ich nur noch ab und zu zur Eröffnung, wenn die Orden vorgestellt werden“, erklärt das KVZ-Urgestein seine gesunde Distanz zum aktiven Fasnachtsbetrieb. Mit 80 Jahren habe er beschlossen, dass er auch nicht mehr selbst auftreten muss. Ebenfalls eng verbunden ist sein Name beim KVZ mit den verschiedenen Ballettgruppen, von denen er die meisten gegründet hat. Und auch die Stanislausgruppe, die in barocken Kostümen auftritt, geht mit auf seine Initiative zurück.

Ferner war Meyer 16 Jahre lang Schlaraffe, also Mitglied des Schlaraffenclubs „An den zwo Pruggen“. In der Selbstbeschreibung des Männerbundes heißt es: „Schlaraffia ist ein weltweit verbreiteter Bund von gebildeten Männern, die Freude daran haben, ein von freundschaftlichem Geist, Kunstsinn und Humor getragenes Spiel mitzuspielen.“ Und nicht zuletzt war er Gründungsmitglied des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Zweibrücken; nach dem Tod seiner ersten Frau sei er aber aus der Kirche ausgetreten. „Ich hann schon viel geschafft, viel gemacht“, sagt er.

Die große Feier ist abgesagt

An seinem Ehrentag empfängt er zuhause diejenigen, die ihm wichtig sind. Natürlich gehören seine beiden Söhne, sechs Enkel, drei Urenkel und ein Ururenkel zu den Gratulanten – alle leben im näheren Umfeld, laut Meyer verstreut bis nach Dellfeld. Ursprünglich wollte der gebürtige „Zweebrigger Stadt-Lazeroner, in de Fruchtmarktstrooß uff die Welt komm“, wie er sich selbst beschreibt, mit 60 Gästen in der Alten Brauerei Buchheit seinen runden Geburtstag feiern. Doch vor vier Wochen ist seine Frau gestorben, da ist Karl Meyer verständlicherweise nicht nach einem großen Fest zumute. Dazu passt, dass er für das RHEINPFALZ-Geburtstagsfoto gerne im Lieblingssessel seiner verstorbenen Frau Platz nehmen will. Und auch der kleine Stoffbär auf der Kopflehne soll liegen bleiben – der stammt nämlich von ihr.