Aus zwei mach vier und aus 13 werden 28. Zahlenwirrwarr bei den Fußball-Frauen des SV Martinshöhe? Von wegen. Durch die Spielgemeinschaft mit Elschbach aus dem Fußballkreis Kusel sind die Bezirksliga-Frauen nun deutlich breiter aufgestellt, was nicht nur für die Spieler auf dem Feld gilt.

Große Trainerteams sind bei den Profiteams gang und gäbe. Auch zwei Übungsleiter, die gleiche Entscheidungsbefugnisse haben, sind durchaus denkbar. Berti Vogts machte viele Trainer für ein Team zu seiner Zeit bei Bayer Leverkusen salonfähig. Erinnert sei auch an die Trainer-Kombination Joachim Löw und Jürgen Klinsmann bei der Heim-WM 2006. In Martinshöhe setzt man dem Ganzen aber nun die Krone auf.

Bislang schwangen Kevin Schley und der bisherige Spielleiter Tim Reitzle das Zepter bei den Martinshöher Frauen. Das ändert sich ab der kommenden Saison. „Wir hatten selbst nur noch 13 Spieler. In Elschbach war es nicht anders“, sagt Kevin Schley, bis zur vergangenen Runde Co-Trainer der SVM-Ladies. Im Vorjahr war die neu gegründete Truppe, damals noch als Neunertruppe, durchaus erfolgreich, wurde am Ende immerhin Vierter und hatte mit Melanie Schley, die in acht Partien neunmal traf, eine echte Goalgetterin. Die Folge der Fusion jetzt: Plötzlich gibt es ein „Trainerproblem“, sind fast zu viele Trainer vorhanden. „Wir stehen aber alle auf einer Stufe und verstehen uns richtig gut im Trainerteam. Ich sehe keinen Bedarf, dass wir einen Cheftrainer oder Co-Trainer bräuchten“, erklärt Schley, der auch keine Probleme bei der Entscheidungsfindung sieht.

Zu elft macht es mehr Spaß

Vorgesehen war eigentlich, dass der 20-jährige Schley in dieser Saison den Cheftrainer der Damen aus Martinshöhe mimt. Nach den Plänen für eine Spielgemeinschaft wurde dann kurzerhand auf ein Trainerquartett umgeschwenkt. Und aus Spielermangel wurde auch ein breiter Kader. „Wir haben derzeit 28 Mädchen, die spielen“, stellt Schley fest, der in Bruchmühlbach wohnt. Er ist auch froh, dass sein Team künftig mit elf Spielern in der Startformation aufs Feld geht. „Ein Elferteam war nicht unbedingt das Ziel, aber es macht ja schon mehr Spaß als mit neun Leuten.“

Heimspiele in Martinshöhe

Und Schley freut sich über die neue SG mit den Elschbachern. Die beiden Orte trennen nur zehn Kilometer. Die Frauen der SGV Elschbach spielten bislang in der Bezirksliga Westpfalz Nord und belegten zuletzt den vorletzten Rang. Die Heimspiele trug der SGV bislang im Miesauer Horst-Eckel-Stadion aus. Denn die Elschbacher, die über keinen eigenen Platz verfügen, mussten für ihre Heimpartien nach Miesau ausweichen „Wir werden künftig aber immer in Martinshöhe spielen“, sagt Schley.

Konkrete Ziele hat sich die Spielgemeinschaft nicht gesetzt. „Wir wollen erst mal zusammenfinden. Unser Ziel ist es, eine gute Runde zu spielen“, sagt Schley. Dennoch laute die Vorgabe, nicht nur aus Spaß Fußball zu spielen, obgleich der mitschwingen soll. „Wir wollen fußballerisch schon ein gewisses Niveau halten“, stellt Schley fest. Das erste Saisonspiel beim SV Ixheim ging am Samstagabend mit 0:2 (0:1) verloren.

Die Klasse, das Team

Spielklasse: Bezirksliga Westpfalz Süd

Vorjahresplatzierung: Platz vier (SVM), 15 Punkte in acht Spielen bis zum Abbruch, Quotient: 1,88; 22:9 Tore

Trainer: Kevin Schley, Marcel Bütow, Fabio Zulian, Alexander Jodexnis

Veränderungen

Zugänge: Alisa Bütow, Sanja Schley (beide Anfänger), Jule Hensel (SG Hochspeyer), Sarah Ebelsheiser (1. FFC Kaiserslautern), Theresa Fragner (SV Dentlein), Vanessa Erb (ohne Verein)

Abgänge: Lara Jäger, Vivienne Weller, Miriam Pfaff, Jana Ullrich (alle SV Kottweiler-Schwanden), Anna Huber (SG Eßweiler-Rothselberg), Laura Ostermeyer (1. FC Mittelbrunn), Melanie Schey (SC Siegelbach), Shevin Kourdi (SG Hochspeyer), Elena Niederelz, Katja Steigner, Jana Wendeburg (alle Ziel unbekannt)

Kader

Tor: Jana Bold, Theresa Fragner

Abwehr: Alisa Bütow, Annabelle Reischmann, Hannah Straßer, Sarah Ebelsheiser, Tamara Rauter, Tanja Wieczorek, Vanessa Erb

Mittelfeld: Alisa Dahler, Anne Cramer, Annika Sassnowski, Anne Huber, Jule Hensel, Lena Geckeis, Leonie Kennel, Lina Nauerz, Louisa Häßel, Smilla Deppert

Angriff: Aylin Rauber, Juliane Henning, Kira Leßmeister, Lara Weber, Nathalie Fackler, Nina Bayer, Sandra König-Lorenz, Sanja Schley

Verein (SV Martinshöhe

Vorsitzender: Marco Haack - Spielleiter: Tim Reitzle -

Mitglieder: 550.