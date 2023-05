Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oh je, wenn es in Zweibrücken tatsächlich innerhalb weniger Tage so viele Leichen gäbe! Der neue Krimi von Angelika Godau heißt „Wenn nichts ist, wie es scheint“, und er spielt in der Herzogstadt. Sogar zwei RHEINPFALZ-Mitarbeiter tauchen als wichtige Zeugen auf.

Alles beginnt damit, dass es den Privatdetektiv Detlev Menke nach Zweibrücken verschlagen hat. Deti, wie er genannt wird, kennen manche Leser bereits. Er ist eigentlich in Bad Dürkheim