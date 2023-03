Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Erfolge bei den Damen des Ersten Golfclubs Westpfalz reißen nicht ab. 2016 begann der Aufschwung des Teams um Kapitänin Andrea Pfersdorf in der untersten Spielklasse. Seitdem feiert man auf dem Hitscherhof in den Ligen wie bei Turnieren Sieg um Sieg. Am Sonntag wurde der EGW Meister der Zweiten Bundesliga Mitte. Gelingt nun auch der Aufstieg in die Bundesliga?

„Das Einzel heute Morgen war überragend. Es war eine richtige Demonstration. Wobei wir noch unglaublich viel liegengelassen haben“, sagte Teamchefin Andrea Pfersdorf am Sonntag. Die Pirmasenserin